6 نصائح للتعامل مع قرح الفم.. بينها «التوقف عن التدخين»

قدّمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التعليمات والإرشادات للتعامل مع قرح الفم، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بصحة المواطنين والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن المصري.

6 نصائح للتعامل مع قرح الفم

وجاءت التعليمات والإرشادات على النحو التالي، بحسب بيان هيئة الدواء المصرية.

- تنظيف الأسنان بفرشاة أسنان ناعمة مرتين على الأقل يوميًا.

- شطف الفم بالماء الدافئ أو المالح أو غسول الفم الخالي من الكحول عدة مرات في اليوم، وينصح بالابتعاد عن الغسول الذي يحتوي على الكحول.​

- استخدام مرطب الشفاه لمنع جفاف الشفايف.​

- الامتناع عن التدخين.​

- الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الخشنة أو الصلبة.​

- تناول الأطعمة اللينة والرطبة، مثل الحساء أو الجيلي أو الفاكهة اللينة.​

ونصحت هيئة الدواء بالالتزام بالتعليمات، وحال شدة الأعراض وعدم الاستجابة يجب طلب الخدمة الطبية من الرعاية الصحية أو الاتصال المباشر بالطبيب المختص.