أعراض متحور كورونا 2023.. مصدر بـ«الصحة» يوضح الأعراض كاملة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أعراض متحور كورونا 2023، وقال المصدر لـ«الوطن» إن متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، ووفقا لتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض متحور كورونا 2023 لم تتغير، إذ أن المتحور الجديد يعد سلالة فرعية من متحور أوميكرون الذي يتسم بالسرعة الشديدة في الانتشار، مشيرا إلى وجود عرض واحد مختلف وهو الشعور بالألم في الأذن نتيجة التهاب الحلق.

أعراض متحور كورونا 2023

وأوضح المصدر خلال تصريحاته، أعراض متحور كورونا الجديد 2023، والتي نستعرضها في السطور التالية، وتضمن:-

- ارتفاع فى درجة الحرارة.

- السعال.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- صداع.

- ألم في الأذن.

- القئ.

- الإسهال.

- فقدان حاسة الشم عند البعض.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأشار المصدر إلى أنّ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والبعد عن الزحام والحرص على التباعد الإجتماعى، والحصول على اللقاح، لافتا إلى أنها أمر محمود للوقاية من الأمراض المعدية.

وأكد المصدر أنّ المتحور الجديد لكورونا لا يستدعي القلق ولكن يجب الحذر حيث أن الوقت الحالى هي وقت انتشار الفيروسات التنفسية.

وطالب المصدر من المواطنين في حال ظهور مثل هذه الأعراض ضرورة استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة قبل الحصول على أي علاجات أو أدوية، لافتا إلى أن الحصول على العلاجات دون استشارة الطبيب يحدث مضاعفات على أجهزة الجسم.