«الصحة» توجه رسالة تحذيرية بشأن علاج متحور كورونا الجديد: «بلاش استهانة»

أكد مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن المتحور الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن، ولم تسجل أي حالات إصابة به، موضحا أنه من أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، ويتميز بمعدل انتشار سريع مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد بأنه مثير للاهتمام بسبب سرعته في الانتشار، لكنه لا يسبب أعراضًا خطيرة، إذ تشبه أعراض الإصابة به نزلات البرد، وتحتاج إلى راحة في المنزل لمدة 5 أيام على الأقل.

رسالة تحذيرية

وأشار المصدر إلى أن علاج متحور كورونا الجديد لا يختلف عن العلاجات الخاصة بفيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت، وعلى المواطنين قبل الحصول على البروتوكول العلاجي في حال الإصابة بأحد متحورات كورونا ضرورة الرجوع إلى الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

وحذر من الحصول على البروتوكولات العلاجية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يؤدي الحصول عليها بشكل عشوائي إلى مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر أنه جرى إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بـ فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرا إلى أنه مثل الفيروسات التنفسية التي لا تستدعي الخوف أو القلق، ولكنها تحتاج إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاحات، كونها السلاح الفعال ضد الأمراض المعدية وغير المعدية.