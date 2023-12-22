6 معلومات عن السنة الكبيسة 2024.. رئيس «البحوث الفلكية» يوضح

أيام قليلة تفصلنا عن حلول السنة الكبيسة التي تأتي في عام 2024، وفقًا لتصريحات رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جاد القاضي، الذي كشف عدد أيامها وموعدها وسببها.

العام الميلادي الجديد 2024

وقال رئيس القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نحو 10 أيام تفصلنا عن أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، الذي سيكون عامًا كبيسًا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

- عدد أيامها 366 يومًا، بخلاف عدد السنوات العادية المتعارف عليها وهو 365 يومًا.

- السنة الكبيسة تأتي كل 4 أعوام.

- آخر سنة كبيسة كانت عام 2020.

- السنة الكبيسة غير مرتبطة بالخير أو الأحداث للعام الجديد.

- سبب التسمية يرجع للإمبراطور يوناني يوليوس قيصر، وذلك عندما طلب الإمبراطور من العلماء إعداد تقويم أفضل يتبعه الناس.

- ويعود سبب التسمية فلكيًا، إلى أنّ الأرض تستغرق في دورتها حول الشمس نحو 365 يومًا و5 ساعات ونصف سنويًا، وتُجمع تلك الساعات كل 4 سنوات، وإضافة يوم لتتناسب مع الدورة الفلكية.