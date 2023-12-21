تقدم أعمال تشطيبات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. يعزز منظومة النقل الأخضر

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً لتقدم أعمال تشطيبات محطة العاصمة ومحطة السخنة محطة محمد نجيب والقاهرة، بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، والذي يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتنمية سياحية مُهمة.

طول الخط الأول

يمتد مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح بطول حوالي 675 كيلومترا وعدد 21 محطة، على أن تكون السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا لكل ساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا لكل الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا لكل الساعة.

أهمية المشروع

وعلقت الدكتور داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية على المشروع، قائلة إن وزارة النقل تنفذ المشروع في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن المشروع سيخلق مناطق تنموية مُهمة على جانبي المحطات خاصة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن المشروع يخدم أكثر من مجال مُهم، حيث يخدم المناطق الزراعية بصفة عامة خاصة أن القطار يشمل عربات مخصصة للركاب وأخرى مخصصة للبضائع، ويخدم المناطق السياحية حيث يمر في مناطق سياحية مُهمة، وأخيراً يخدم المناطق التنموية بصفة عامة.