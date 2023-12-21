عضو بمنظمة التحرير: الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يرفعوا الراية البيضاء.

وأضاف أبو يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، وهو ما يشاهده العالم أجمع، حيث يقتل الاحتلال الإسرائيلي، بالشراكة مع الإدارة الأمريكية، الأطفالَ والنساءَ والمدنيين، كما يدمر كل المؤسسات وأماكن العبادة والمستشفيات والبيوت».

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ التهجير القسري من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ويحاصر أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن المشاهد البشعة التي تتناقلها وسائل الإعلام هي تجويع وتعطيش أبناء الشعب الفلسطيني.

وواصل: «في الضفة والقدس، هناك عملية اعتقالات يومية لأبناء الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التصفية على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، إذ بلغ العدد حتى 305 شهداء منذ أكتوبر الماضي، ومنذ بداية العام ارتقى ما يقارب 500 شهيد، إذ قُتلوا بدم بارد على يد جيش الاحتلال».