الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية بالقاهرة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات فقي اتجاه منطقة وسط البلد، وهناك بعض الكثافات المرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة، وأعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية في الاتجاهين.

وتظهر كثافات مرورية متقطعة متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، بينما توجد كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

الحالة المرورية في شوارع الجيزة

وتوجد كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، بينما الاتجاه الآخر للمحور يشهد بعض الكثافات لكنها بسيطة ومتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.

وهناك كثافات مرورية مرتفعة بشارع فيصل فضلا عن توقف لحركة سير السيارات في اتجاه المريوطية، أما شارعي السودان وجامعة الدول العربية يشهدان سيولة مرورية في الاتجاهين، أما ميدان الدقي فيشهد كثافات متحركة، وترتفع هذه الكثافات في ميدان الجيزة.