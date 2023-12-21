لماذا يحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تحديث استراتيجيتهم؟.. المجلس الأوروبي يجيب

سلّط المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجية الغرب في التعامل مع الأزمة الروسية - الأوكرانية، معتبراً أن «تسييس» المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، يدعو إلى التشكيك في استراتيجية الغرب تجاه تلك الأزمة.

وأجاب المجلس الأوروبي في مقال منشور عبر موقعه الرسمي، على التساؤل الخاص «لماذا يحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تحديث استراتيجيتهم؟»، موضحاً أنه على الرغم من وعود الغرب بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، فإن المؤشرات تفيد بأنه وصل إلى حدوده القصوى لدعم كييف.

زيادة الإنتاج المشترك للأسلحة

وفق المقال، فإن أوروبا تحتاج إلى تحديث استراتيجيتها لدعم أوكرانيا، ويمكن أن يتم ذلك عبر زيادة الإنتاج المشترك للأسلحة، كما تساعد مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا في تحمل حرب طويلة الأمد، عبر الضغط على الاقتصاد الروسي.

وأكد المقال أن أوكرانيا يمكن أن تُصبح جزءاً من الغرب عبر الإعلان بشكل واضح عن تنفيذ جدول زمني لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن أوكرانيا تعتمد على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، للحصول على المساعدات العسكرية والاقتصادية منذ بداية الحرب.

على مدى الأشهر الـ18 الماضية، كرر المسؤولون الأمريكيون والزعماء الأوروبيون وحلفاء الناتو مقولة أنهم سيدعمون أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وفق ما جاء في المقال، ومع ذلك، فإن الأزمات السياسية في بروكسل وواشنطن تضع هذه الاستراتيجية موضع التساؤل، وعلى الرغم من وعدها بمواصلة الدعم، فإن الاستراتيجية الغربية وصلت بالفعل إلى حدودها القصوى.

الدوائر الدبلوماسية

وذكر المقال أن دعم أوكرانيا يمثل مشكلة حساسة للوقت، ولا تزال الدوائر الدبلوماسية متفائلة بأن الكونجرس سوف يتبنى الملحق الخاص بأوكرانيا في الشهرين المقبلين، ومن المرجح أن يؤيد المشرعون الدعم العسكري، خاصةً إذا تمكنت الإدارة الأمريكية من توضيح استراتيجيتها في أوكرانيا بشكل أفضل، وإيجاد حل وسط بشأن الخلافات الداخلية.

كما أن الزعماء الأوروبيين يثقون أيضاً في أن الاتحاد الأوروبي سيصادق على حزمة مساعدات لأوكرانيا في يناير 2024، ولكن هناك عدم يقين بشأن حجم الدعم الاقتصادي الذي سيخصصه المشرعون الأمريكيون.