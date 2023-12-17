مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تقر بفشل «هجوم الربيع» ضد القوات الروسية

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أوديسا بأوكرانيا، غيث مناف، احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الأيام الماضية، حيث تحاول روسيا استعادة السيطرة المناطق التي تمكنت نظيرتها الأوكرانية من استعادتها، خلال الهجوم المضاد، خلال فصل الربيع الماضي.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، في رسالته اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني اعترف بفشل الهجوم المضاد نظراً لقلة الإمكانيات، ما سبب خلافاً داخل الحكومة الأوكرانية، حيث يرفض الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، الاعتراف بفشل هجوم الربيع، بينما تواصل القوات الروسية قصف مواقع تمركز القوات الأوكرانية بقذائف الهاون.

نحو 567 عملية اشتباك على طول خط المواجهة

وأوضح «مناف» أن هناك نحو 567 عملية اشتباك على طول خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية، وازدادت وتيرة الهجوم بالمسيرات على الجيش الأوكراني، حيث دوت صافرات الإنذار في أنحاء متفرقة من أوكرانيا.

ضربات جوية تنذر بتصعيد تجاه المناطق الروسية

وذكر مراسل القناة الإخبارية أن معظم الضربات الجوية الروسية تنذر بوجود تصعيد في المعارك الجارية بين الجانبين، ولم يصرح الجيش الروسي بالمناطق التي يسيطر عليها، وأشارت التقارير إلى أن الجيش الروسي يتقدم بالفعل إلى «خاركيف»، وأن القوات الروسية عبرت بالفعل نهر «أوتروف».