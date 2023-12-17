تطورات أزمة أوكرانيا.. إسقاط 33 مسيرة ومحاولات تنفيذ هجوم مضاد جنوب خيرسون

تقترب الأزمة الأوكرانية من دخولها العام الثاني دون التوصل إلى حلٍ لإنهاء الأزمة المندلعة منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، وبشكلٍ يومي تشهد الساحة سواء الميدانية او السياسية، تطورات مهمة على صعيد الأزمة، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، 33 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد، ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الهجمات الأوكرانية بـ«الإرهابية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جنود أوكران: محاولات تنفيذ الهجوم المضاد جنوب خيرسون قاسية

وفي وقت سابق، وصف جنود مشاة البحرية الأوكرانية، محاولات تنفيذ هجوم «كييف» المضاد في المناطق الجنوبية من خيرسون عند نهر الدنيبر بالقاسية والانتحارية، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

كان الجنرال المتقاعد في القوات الأوكرانية سيرجي كريفونوس، أشار في وقت سابق، إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في جودة تدريب الوحدات، وتقوم بتشكيل وحدات قتالية جديدة بكفاءة، مشيرا إلى أنّ القناة الخامسةة، أشارت إلى استخدام الجيش الروسي، مسيّرات من طراز «إف بي فيه»، بنجاح.

ولن ينظر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، منح أوكرانيا عضوية التكتل العسكري، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتصار «موسكو» في الأزمة، وفقا لما أعلنه ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق توني شافير، في مقابلة على «يوتيوب».

مسؤول أوكراني أسبق: سمعة حكومة زيلينسكي مشوهة تماما

بدوره، أوضح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف، إن سمعة حكومة رئيس بلاده الحالي فولوديمير زيلينسكي مشوهة تماما، مضيفا في مقابلة تلفزيونية، إن «كييف» لن تتمكن قط في عهد الإدارة الحالية، من الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

كانت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن زيلينسكي، سيستقبل 2024 بمزاج لا يحسد عليه، على خلفية الإخفاقات التي تتكبدها قوات بلاده على الجبهات، مشيرة إلى أن ذخيرة حلفاء «كييف» لتزويد القوات الأوكرانية ستنفد منهم خلفية طريقة الجيش الروسي القتالية.

وفي وقت سابق، اقترح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، تقديم 20 مليار يورو في صندوق السلام الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا للفترة 2024-2027.