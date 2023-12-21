جينيفر لوبيز تعلن معاناتها وزوجها بين أفليك من اضطراب ما بعد الصدمة

قالت النجمة العالمية جينيفير لوبيز، إنها تُعاني هي وزوجها بين أفليك حاليًا من اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك مُنذ انفصالهما الأول عام 2004، قبل أن يعودا مرة أخرى في 2021، ويُعلنا الزواج بعدها بعام.

جينيفير لوبيز تكشف سبب إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة

وأضافت «جينيفير» في حوارها مع مجلة «Variety»، أن هذا الاضطراب الذي داهم علاقتهما كان السبب فيه الاهتمام الإعلامي الكبير بقصة حبهما ومن بعده قرار الانفصال، فيما وصفته بـ«الهياج الإعلامي»، لذلك حاليًا هي في تخوف شديد هي وبين أفليك من وضع حياتهما العاطفية مرة أخرى في دائرة الضوء.

وقالت لوبيز البالغة من العمر 54 عامًا، إن هذا الأمر شديد الصعوبة عليها، لأنهم كفنانين لابُد وأن يتبعوا قلوبهم دائمًا؛ لكن فكرة البُعد عن الأضواء هي أفضل فكرة حاليًا، وكان عليها أن تفعل ذلك من البداية، خاصة وأنهما حاليًا أكبر سنًا، حيث يبلغ أفليك هو الآخر من العمر 51 عامًا، وأصبحوا أكثر حكمة، واستطاعوا معرفة ما هو المهم، وما هو مهم حقًا في الحياة، حيث يتعلق الأمر بكونك صادقًا مع هويتك.