جينيفر لوبيز تثير قلق 347 مليون متابع عبر السوشيال ميديا بـ«صورة سوداء»

تفاجأ جمهور النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بحذف صورها ومنشوراتها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، الذي يتابعها عليه 266 مليون متابع، واستبدلت صورتها الشخصية بصورة سوداء دون أي تفسير، ولم يقتصر الأمر على «إنستجرام» فقط، حيث استبدلت صور ملفها الشخصي على «تويتر» و«فيس بوك» و«تيك توك» بصورة سوداء، لكنها لم تحذف منشوراتها السابقة.

وأثار اختفاء النجمة العالمية من منصات التواصل الاجتماعي حالة من القلق لدى جمهورها الذي يصل لأكثر من 347 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث كتبت متابعة تدعى ستيفاني ميرينو عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «ماذا حدث؟ أتمنى أن تكوني أنتِ وعائلتك الرائعة بخير.. سأصلي من أجل صحتك وسلامتك»، بينما أضاف آخر: «أمل أن تكون جميع أمورك بخير».

مشروع فني جديد وراء اختفاء جينيفر لوبيز

وتشير التكهنات إلى أنّ جينيفر لوبيز بصدد الإعلان عن مشروع جديد خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي» في تقريره، قائلا إنّ المشاهير والموسيقيين يقومون في بعض الأحيان بـ«تصفير» حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إعلان مهم، مثل إطلاق ألبوم جديد.

«A.K.A.» آخر ألبومات جينفير لوبيز الغنائية

وأصدرت «لوبيز» آخر ألبومتها الغنائية بعنوان «A.K.A.»، في عام 2014، وغنّت في عرض نهاية الشوط الأول من بطولة Super Bowl لعام 2020 جنبًا إلى جنب مع شاكيرا، والذي كان ضمن أحداث فيلم «نتفليكس» الوثائقي عنها بعنوان «Halftime»، والذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

كما شاركت الممثلة والمغنية في بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي «Marry Me» مع أوين ويلسون، كما شاركت في بطولة فيلم «Shotgun Wedding» مع جوش دوهاميل، والمقرر إصداره في ديسمبر المقبل، كما تلعب دور قاتل في فيلم الحركة «The Mother»، المقرر عرضه في العام المقبل.