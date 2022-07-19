صور حفل زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك.. الحب صبور

تصدر النجمان العالميان جنيفر لوبيز وبن أفليك، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنا زواجهما بعد قصة حب وخطوبة دامت 20 عامًا، ويبحث الكثيرون عن صور حفل زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك.

بن أفليك عن جنيفر لوبيز: أصبحنا زوجين بشكل رسمي

شارك النجم العالمي، جمهوره ومتابعيه علي صفحته الرسمية عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور حفل زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك، وعلق عليها قائلا: «جون أفليك وجنيفر زوجان بشكل رسمي».

صور حفل زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك.. زواج بعد 20 عامًا

ونشرت الزوجة صور حفل زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك، بعد علاقة حب دامت 20 عاما، عبر صفحتها الرسمية «انستجرام»، وعلقت قائلة: «الحب صبور».

وأوضحت مصادر أن الثنائي تزوجا في فيغاس، في حفل عائلي بعيدًا عن الصحافة والإعلام، وأشارت أن العروس ارتدت فستانا قديما لها سبق أن ارتدته في أحد أفلامها من قبل.

النجمان جنيفر لوبيز وبن أفليك يغيران اسميهما بعد زواجهما

ومن جانبه قام الثنائي بتغييراسميهما بعد عقد الزواج، وأصبح اسم جنيفر لوبيز الجديد بعد الزواج هو «جنيفر لين أفليك»، بينما أصبح اسم الزوج « بينجامين جيزا أفليك».

أبناء النجمين يشهدون عقد قرانهما

وجاء حفل الزواج بحضور عدد من أصدقائهما المقربين وأبنائهما من زيجات سابقة وعدد من أفراد عائلتهما في لاس فيجاس، وشهد أبناء الزوجين على عقد الزواج، ووصفهم الزوجين بأنهم «أفضل شهود».