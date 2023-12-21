إيمان كريم تشارك في «اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية»

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات «اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية»، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت فعاليات اليوم عددًا من المنافسات بين الفرق البارالمبية في مختلف الرياضات، بما في ذلك كرة القدم للصم والاقزام والمبتورين، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم، مؤكدة على أهمية الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودورها في تمكينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتوفير الدعم اللوجستي والمادي لهم.