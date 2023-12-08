تفاصيل زيارة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات لـ«القومي للإعاقة»

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنها استقبلت اليوم بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، التي ترأسها السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

جهود المجلس القومي للإعاقة

وأوضحت كريم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما تناوله اللقاء هو المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض جهود المجلس في العمل على توعية ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة الإيجابية والإدلاء بصوتهم في الانتخابات ضمن مبادرة «صوتك حقك».

لفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصت خلال اللقاء على التأكيد على مكتسبات ذوي الهمم على مدار الـ10 سنوات الماضية، والمبادرات العديدة التي أطلقها القومي للإعاقة من أجل حثهم على المشاركة الإيجابية.

درع المجلس

وقالت إن السفير خليل ابراهيم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس البعثة، أشاد وثمن هذه الجهود المبذولة من قبل المجلس، الذي يعتبر مؤسسة وطنية معنية برسم السياسات التي تخصهم على كافة الأصعدة، وأشارت إلى إهداء السفير درع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.