رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحليل 18 عينة من مسار الطيور المهاجرة في كفر الشيخ لترصد الأمراض الوبائية

كتب:

مصطفى عنز
01:20 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
طيور أرشيفية

طيور أرشيفية

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، لجان طبية بيطرية للقيام بأعمال التقصى النشط والترصد لمرض إنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتشكلت لجنة بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور على عبد السلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن، والدكتور هشام سليمان النادى، مدير إدارة بلطيم البيطرية، وضمت الدكتورة حنان صلاح، رئيس قسم الدواجن بإدارة بلطيم البيطرية، والدكتورة سحر القن، رئيس قسم الأبيديمولوجى بإدارة بلطيم، والدكتورة عبير رفعت، والدكتور عصام بدوى، كبيرى أطباء الدواجن الأبيديمولوجى بالهيئة بالعامة للخدمات البيطرية.

أخذ 18 عينة من الطيور من 9 منازل

وتمكنت اللجنة من أخذ 18 عينة من الطيور من 9 منازل بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس، وجرى إرسالها إلى المعمل المرجعى للفحص، للاطمئنان علي خلو الطيور من مرض إنفلونزا الطيور وأي أمراض وبائية أخري.

استمرار حملات تحصين الطيور

جدير بالذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تواصل حملاتها الأسبوعية لتحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظاً على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على محافظة كفر الشيخ خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.

اقرأ المزيد:

جدول اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

جدول اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

فرع «ثقافة كفر الشيخ» يُنفذ برنامجا فنيا بمدرسة الخنساء الثانوية ببلطيم

أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ اليوم.. 4 ساعات
بقلم مصطفى عنز