شريف سلامة: لم أكن متفوقا خلال المدرسة.. وأعشق تربية الحيوانات

قال الفنان شريف سلامة، إن علاقته مع الفنانة شيري عادل توطدت خلال سفرهما لسلوفينيا، وقبل وصوله إلى الدولة، هاتفته شيري وهي تبكي بحرقة، لتخبره بعدم وجود طعام تتناوله في الفندق أو الدولة بشكل عام، لأن المطاعم تغلق أبوابها في فترة المساء، «مكنش عندهم روم سيرفيس بالليل، وكنا في سلوفينينا».

سلامة: مكنش عندي ثقة في التعليم أيام الطفولة

أضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع على فضائية «ON»، أنه لم يكن من المتفوقين في المدرسة خلال مراحل التعليم المختلفة، «مكنش عندي ثقة في التعليم أيام الطفولة، مكنتش بروح المدرسة كتير، وكنت بروح في فترة الامتحان فقط».

سلامة: والدي كان رجلا مثقفا وعلمني القراءة والكتابة

أوضح أن والده كان رجلا مثقفا، وهو من علمه كيفية القراءة والكتابة، «كنت بشوف إن القراءة شيء ممتع، وقررت أعلم نفسي وأجيب كتب المناهج واقرأها وادخل الأمتحان، واترفدت من المدرسة لأني مكنتش بروح، وقدمت على التعليم في المنزل، وكان عندي هدف، وهو دخول معهد السينما، قسم تصوير، وكنت عايز أكون باحث أو عالم».

وأشار إلى أنه لم يكن ليذهب إلى المدرسة حتى مرحلة الثانوية العامة، وفي تلك المرحلة اكتشفت شقيقته «منال» عدم ذهابه للمدرسة طيلة تلك الفترة، وحينها تفاجئت بهذا، «سألتني أزاي مكنتش بتروح المدرسة بس كنت بتنجح وبتحصل على شهادة».

وأكد الفنان، أنه يعشق تربية الحيوانات بشكل كبير، وطيلة حياته، قام بتربية الكثير من الحيوانات، منهم كان طائر البغبغان، ومكث معه لسنوات حتى علمه كيفية التكلم، وذلك غير عددا من الكلاب التي يربيهم بنفسه نظرا لحبه لهم.