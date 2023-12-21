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لجنة السلام الدولية: ربع العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تواجه أوضاعا كارثية

كتب:

منى صلاح
07:53 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
حرب غزة- ارشيفية

حرب غزة- ارشيفية

أعلنت لجنة السلام الدولية، المدعومة من الأمم المتحدة، أنَّ أسرة على الأقل من كل أربع أسر في قطاع غزة، تواجه ظروف جوع كارثية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس.

وتابعت القناة الإخبارية، في نبأها العاجل، أنَّ لجنة السلام الدولية أكدت أنَّ ما يزيد على 90% من السكان في قطاع غزة، يواجهون أزمة الجوع، أو مستويات أسوأ، وأضافت: «هناك خطر حدوث مجاعة في غزة، وهو يتزايد كل يوم».

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بقلم منى صلاح