الأمم المتحدة تعتمد قرارا لتحديد مصير الشعب الفلسطيني بأغلبية 172 دولة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا جديدا يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية، بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بأغلبية ساحقة.

تأييد 172 دولة للقرار

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القرار حصل على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي: «الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو»، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد هذا القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير بأقرب وقت.

ويشدد القرار أيضا على الضرورة الملحة للقيام دون تأخير بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسطيني على أسـاس حل الدولتين، كما يشدد على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعقب التصويت، شكر الوزير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدا بالتأييد الساحق له، ما يدل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات.