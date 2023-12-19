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الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل 2 من الأمهات كل ساعة في غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:02 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الأمهات في قطاع غزة

الأمهات في قطاع غزة

ذكرت هيئة الأمم المتحدة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 2 من الأمهات كل ساعة في قطاع غزة، حيث يفقد الأطفال حبل الأمان الوحيد بوالديهم.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة - كيان تابع للأمم المتحدة - عبر منصة «إكس»، أنّ القصف المستمر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف، متمنية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووصول الغذاء والمساعدات إلى السكان، فهم في أمس الحاجة إليها.

2.700 امرأة في غزة فقدن أزواجهن

وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هناك أكثر من 2.700 امرأة في قطاع غزة فقدن أزواجهن، كما فقد 10 آلاف طفل آباءهم، وتواجه 45 ألف امرأة حامل و68 ألف امرأة مُرضعة نقصًا حادًا في الغذاء، ما يعرضهن لخطر الإصابة بفقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وحتى الموت.

يذكر أنّ نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي، استشهد أكثر من 19 ألف فلسطيني مدني، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أُصيب أكثر من 50 ألف فلسطيني.

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بقلم محمد عبدالعزيز