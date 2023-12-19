الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل 2 من الأمهات كل ساعة في غزة

ذكرت هيئة الأمم المتحدة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 2 من الأمهات كل ساعة في قطاع غزة، حيث يفقد الأطفال حبل الأمان الوحيد بوالديهم.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة - كيان تابع للأمم المتحدة - عبر منصة «إكس»، أنّ القصف المستمر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن يتوقف، متمنية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووصول الغذاء والمساعدات إلى السكان، فهم في أمس الحاجة إليها.

وفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة: تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في #غزة.



يفقد الأطفال حبل الأمان الوحيد - والديهم. يجب أن يتوقف هذا. هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.#وقف_إطلاق_النار https://t.co/oZ5xFvkudl pic.twitter.com/gnC0LOdpKq — UN Women Arabic (@unwomenarabic) December 19, 2023

2.700 امرأة في غزة فقدن أزواجهن

وبحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هناك أكثر من 2.700 امرأة في قطاع غزة فقدن أزواجهن، كما فقد 10 آلاف طفل آباءهم، وتواجه 45 ألف امرأة حامل و68 ألف امرأة مُرضعة نقصًا حادًا في الغذاء، ما يعرضهن لخطر الإصابة بفقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وحتى الموت.

يذكر أنّ نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي، استشهد أكثر من 19 ألف فلسطيني مدني، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أُصيب أكثر من 50 ألف فلسطيني.