مذيعة «القاهرة الإخبارية» تطالب بتدخل دولي لمنع انتشار الأوبئة في غزة

قالت الإعلامية مارينا المصري، مذيعة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن سكان قطاع غزة يواجهون وضعاً صحياً مأساوياً غير مسبوق، بسبب القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية بشكل كبير وعلى نحو متفاقم.

وأضافت «المصري»، خلال تقديم برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «وكنتيجة طبيعية لذلك، فقد ارتفعت التحذيرات الدولية من انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر».

انعكاسات سلبية للقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وتابعت أن الانعكاسات السلبية التي خلفها القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لم تقتصر على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فقط، بل أدت عمليات الاستهداف المباشر للمدنيين في القطاع إلى انهيار الخدمات الصحية، وتداعي المنشآت الطبية، ما تسبب في انتشار عدد كبير من الأوبئة وتفشي الأمراض بين سكان القطاع، الذين يواجهون واقعاً مأساوياً غير مسبوق.

مخاوف متزايدة من انتشار الأوبئة في قطاع غزة

وواصلت: «بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك مخاوف متزايدة من انتشار الأوبئة في قطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية، وسط تأكيدات على وجود أدلة ومؤشرات على ذلك، دون تحديد نوع الوباء».

مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بين الأطفال

وذكرت أن المنظمة قالت إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءاً، في ظل موجات النزوح الكبيرة للأطفال في القطاع، محذرةً من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بين الأطفال.