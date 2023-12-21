متحدث اليونيسف: عشرات الآلاف من أطفال غزة يسقطون بين قتيل وجريح

قال عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، ان عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون بين قتيل وجريح، جراء القصف المتواصل، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف متحدث اليونيسف، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر «الفيديو كونفرانس»، اليوم الخميس قائلاً: «مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة، سيزيد المعاناة على الفلسطينيين».

وتابع: «نعمل مع شركائنا على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة، لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين».