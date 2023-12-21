فحص 1246 حالة في قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ ببرج البرلس

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية تنموية وتوعوية شاملة إلى مدينة برج البرلس والقرى المجاورة بمركز بلطيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، وأشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وأشرف على تنمية المهارات والحرف اليدوية الدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّه شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والتربية والتربية النوعية والآداب، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب».

كما شهدت القافلة الطبية اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1246 حالة من أبناء مدينة برج البرلس والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

عقد ندوات تثقيفية توعوية بقصر ثقافة برج البرلس

وعقدت جامعة كفر الشيخ بقصر ثقافة برج البرلس بحضور أحمد الشهاوي، مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية توعوية بالمدينة، ودارت الندوات حول الهجرة الغير شرعية والأضرار التى تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية، حيث أنّ لهذه الهجرة كثيرًا من الآثار السلبية التي تُعاني منها الدول إلى جانب المخاطر التي يُمكن أنّ تحف بالأفراد خلال رحلة الهجرة، ويمكن أنّ تؤدي رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الوفاة وفقدان الحياة في كثير من الأحيان خلال الطريق.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية بمختلف أشكالها، يتم فيها التدريب والتعرف بأنواع الخامات والتقنيات المستخدمة في صناعة الملابس والجلود وطباعة المنسوجات، وذلك بهدف التشجيع على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار دعم الأسر الاكثر احتياجاً وزيادة دخل الاسرة المصرية والحفاظ على كيانها.