بن غفير يتحدث عن فشل الهجوم على غزة ويطالب بحل حكومة الحرب

في أحدث انشقاق يهدد بانهيار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، لوح وزير الأمن القومي ورئيس حزب «عوتيسما يهوديت» المتطرف، إيتمار بن غفير، بانسحاب حزبه من الإئتلاف الحاكم، في حال وقف الحرب على قطاع غزة، قبل القضاء على حركة «حماس».

بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة

وكتب «بن غفير»، عبر حسابه على موقع «إكس»، تويتر سابقاً، «إذا كان هناك أحد يفكر في إيقاف الجيش الإسرائيلي من استمرار الحرب على غزة، قبل القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، فإن عليه الأخذ في الاعتبار أن حزب عوتسيما يهوديت لن يكون مشاركاً».

وأضاف أن تقليص النشاط العسكري في قطاع غزة، هو بمثابة فشل لحكومة الحرب، وفي هذه الحالة يجب حلها فورًا وأعتقد أن الوقت قد حان لإعادة السلطات إلى الحكومة الموسعة.

وجاء تعليق بن غفير بعد انتشار تقارير تفيد باستعداد الجانب الفلسطيني والاسرائيلي لبدء هدنة جديدة، قد تمهد لوقف إطلاق نار شامل، وعقد صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية ترفض الهدنة الجديدة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية رفضها للمناقشات أو المفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مقابل المحتجزين، إلا بعد تنفيذ شرطين أساسيين، وهما وقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

يأتي هذا بعد أن دخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلية في قصف كافة المناطق والأماكن في القطاع حتى لم يعد هناك أي مكان آمن، مما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.