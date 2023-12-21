فصائل فلسطينية تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة كتب: منتصر سليمان 07:33 م | الخميس 21 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن فصائل فلسطينية تعلن مقتل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: العاهل الأردني للرئيس الفرنسي: استمرار العدوان على غزة ستكون له تداعيات كارثية متحدث اليونيسف: عشرات الآلاف من أطفال غزة يسقطون بين قتيل وجريح مبعوث أمريكا بالأمم المتحدة: المسودة الحالية لقرار مساعدات غزة تبطئ تسليمها مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة مجزرة غير مسبوقة فصائل غزة تشترط 3 أسماء بصفقة محتملة لتبادل الأسرى.. من هم؟ رؤساء كنائس القدس يضمون صوتهم لملك الأردن بضرورة وقف إطلاق النار في غزة غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان