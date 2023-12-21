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فصائل فلسطينية تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:33 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن فصائل فلسطينية تعلن مقتل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

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بقلم منتصر سليمان