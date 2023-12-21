الاحتلال يقتحم رام الله ويصيب شابا في نابلس والغاء احتفالات عيد الميلاد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة أحياء من مدينة رام الله من محاور عدة، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في حي «عين مصباح»، حيث تمركزت قوة إسرائيلية من مجمع رام الله الترويحي، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.

إصابة شاب بالرصاص واقتحام قرية «تل»

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فان شابًا فلسطينًا أصيب مساء اليوم الخميس، بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية «تل» غرب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا إلى المستشفى جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في اليد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية.

وقال المجلس في بيان له، إنه قرر بناء على توجيهات الرئيس وبعد التشاور مع رؤساء الكنائس المسيحية، أن تقتصر أعياد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية، حيث تقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.