مستعمر إسرائيلي يقتلع 1000 شجرة فاكهة مملوكة لفلسطينيين قرب بيت لحم

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن أحد المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، أقدم على اقتلاع مئات الأشجار المثمرة في مزارع مملوكة لفلسطينيين في بلدة «الخضر»، جنوب بين لحم بالضفة الغربية، من بينها أشجار العنب واللوز والمشمش والخوخ والكرز والدراق والنكتارين.

اقتلاع قرابة ألف شجرة فاكهة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن رئيس مجلس بلدي «الخضر»، إبراهيم موسى، أن أحد المستعمرين الإسرائيليين من مستعمرة «نافي دانيال»، المقامة على أراضي المواطنين، قام بتجريف 15 دونماً من مزارع الفاكهة، وهدم سلاسل حجرية في منطقة «الثغرة»، عند «كيلو 17» على طريق «نحالين»، ما أدى إلى اقتلاع قرابة ألف شجرة من الكرمة واللوزيات، تعود لكل من المواطنين الفلسطنيين يوسف خليل دعدوع، وإسماعيل محمد دعدوع، ومحمد أبو سمرة.

وأشار «موسى» إلى أن نفس المستعمر المتطرف قام في السابق، بتجريف العشرات من الدونمات في منطقة «الثغرة»، بهدف تهجير أصحابها، والاستيلاء عليها.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، بوقوع 201 حادثة اعتداء عرقي لمستعمرين على أصحاب الأرض، وشملت عدداً كبيراً مما أطلقت عليه الجرائم الزراعية.

وتشن قوات الاحتلال عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 20 ألف فلسطيني، واصابة 52 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.