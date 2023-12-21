جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بـ201 حادثة اعتداء لمستوطنين على أصحاب الأرض

كشف جيش الاحتلال عدد حوادث الاعتداء التي ارتكبها مستوطنون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل صاحب الأرض، منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية ذلك الشهر.

116 حادثة جرائم قومية ارتكبها يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ونقلت صحيفة عبرية بيانات جيش الاحتلال التي أعلنت وقوع 116 حادثة جرائم قومية ارتكبها يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر حتى آخر الشهر، وذلك مقابل 90 و60 و70 حادثة مماثلة في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر على الترتيب، بينما شهد شهر نوفمبر 65 جريمة.

اليهود ارتكبوا 201 جريمة ضد الفلسطنيين

وكشفت بيانات جيش الاحتلال، التي نشرت لأول مرة عبر موجات أثير راديو جيش الاحتلال أنه من بين 201 حادثة جريمة قومية ارتكبها يهود ضد الفلسطينيين والتي وقعت في الفترة من 7 أكتوبر إلى 3 ديسمبر، تم تعريف 136 منها على أنها احتكاك عنيف أو رشق حجارة، و35 منها كانت عبارة عن احتكاك عنيف أو رشق حجارة وجرائم زراعية، وتم تعريف 21 منها على أنها هجوم وتم تعريف 9 منها على أنها هجوم مستهدف ضد قوات الأمن.