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الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان

كتب:

منتصر سليمان
08:25 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
السودان

السودان

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم منتصر سليمان