الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان كتب: منتصر سليمان 08:25 م | الخميس 21 ديسمبر 2023 السودان أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس جامعة سوهاج يلتقي بعدد من طلاب السودان الوافدين سيناريو السودان إلى أين؟ الفريق أول محـمد زكي يلتقي وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجنوب السودان «الاتحاد الأوروبي»: السودان يشهد قصفا نظاميا للمدارس والمستشفيات.. ولا أحد يتحدث السودان الأمم المتحدة اخبار السودان القاهرة الإخبارية بقلم منتصر سليمان