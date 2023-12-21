رئيس جامعة سوهاج يلتقي بعدد من طلاب السودان الوافدين

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب، وذلك لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم، خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

استقبال كل طلاب العرب

أعرب النعماني عن سعادته بإستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية، وحرص إدارة جامعة سوهاج على بذل قصارى جهدها لتأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ليكونوا خير سفراء للجامعة في بلادهم.

تعزيز أعداد الوافدين

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أن الجامعة تحرص على تعزيز أعداد الوافدين، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم والعمل على زيادة دمجهم داخل المجتمع الجامعي، مضيفاً انه يتم عقد لقاءات دورية معهم للإستماع لهم ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها، والاستماع أبضاً الي مقترحاتهم ورؤيتهم و التفاعل معهم بشكل دائم لتهيئة مناخ أفضل لهم لتلقي العملية التعليمية.