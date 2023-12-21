الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة: الأهالي تواجه خطر الموت

أفادت الأمم المتحدة، بأن أسرة من كل 4 أسر في قطاع غزة يعانون بشكل كبير من الجوع الشديد، وهناك خطر لحدوث مجاعة في غزة، إذا لم يحصل السكان هناك على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والخدمات الطبية والصرف الصحي.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، صدر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC»، وهو أداة موحدة تُستخدم لتصنيف شدة ومستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

سكان غزة يعانون أزمة غذاء ومعيشة حادة

وأوضح التحليل، أن سكان غزة، وهم 2.2 مليون إنسان، يعانون من أزمة غذاء ومعيشة حادة، مردفا بأن 26% من سكان غزة، أي حوالي 577.000 إنسان، قد استنفدوا إمدادتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف مع الوضع، ويواجهون أيضًا خطر المجاعة والموت جوعًا.

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قالت إن برنامج الأغذية العالمي حذر منذ أسابيع من كارثة محتملة في قطاع غزة، ودون تدفق المساعدات، من الممكن أن يصبح الأمر أكثر سوءًا من أي وقت مضي، ولا يوجد أي شخص في غزة في مأمن من الموت جوعًا.

مجاعة في قطاع غزة خلال الـ6 أشهر المقبلة

وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل، هناك أيضًا خطر كبير من حدوث مجاعة في قطاع غزة خلال الـ6 أشهر المقبلة، لو استمر الحال كما هو عليه، وتضيف «ماكين»: «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي هكذا بينما يتضور الناس جوعًا، يجب تدفق المساعدات الإنسانية والغذاء إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ما نحتاجه الآن أكثر من أي شيء آخر هو السلام».