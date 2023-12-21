أستاذ علوم سياسية بالقدس: مصر صاحبة أياد بيضاء على القضية الفلسطينية

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام بمصر، من وقف إطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي يعتمد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف «الحرازين» خلال تصريحاته على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهد المصري لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر 2023، لكنه ممتد منذ سنوات طويلة، مشددًا على أن الدولة المصرية قدمت عشرات الآلاف من الشهداء، التي روت دمائها الأراضي الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على مصر.

وأكد أن مصر داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية، ودائمًا ننظر إليها على أنها صاحبة اليد النظيفة والبيضاء على القضية، لما تمثله من ثقة ودور على الصعيد الإنساني، مشيرًا إلى أن العلم المصري تجده في كل بيت بفلسطين، إضافة إلى رفع صورة الرئيس السيسي في غزة لفترة، مشيرًا إلى أن أهالي فلسطين لن ينسوا مبادرة إعمار غزة التي دعا لها الرئيس السيسي وإقامة 3 مدن مصرية على الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن مصر لديها مجموعة من الثوابت الأساسية حول القضية الفلسطينية، وهو ما يميزها عن غيرها من الدول، موضحًا أن القضية الفلسطينية تحوز على اهتمامات الدولة المصرية وخارجيتها وفي كل مناسبة نجد الرئيس السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية سواء كانت مناسبات داخلية أو إقليمية أو دولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق للدولة الفلسطينية.