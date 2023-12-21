اللون الأسود يسيطر على حفل ختام مهرجان الجونة حدادا على ضحايا فلسطين

دقائق قليلة تفصلنا عن بدء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وسيطر اللون الأسود على ملابس النجوم الحاضرين لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك حدادا على الشهداء الفلسطينيين.

بينما سيحضر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي تيريس جيبسون نجم Fast & Furious، وسيشدو أمير عيد، لدعم الشعب الفلسطيني.

بينما ستقدم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، الإعلامية والفنانة ناردين فرج.