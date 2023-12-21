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«كايروكي» تبدأ حفل ختام مهرجان الجونة.. وتدعم فلسطين بأغنية «تلك القضية»

كتب:

بسمة شطا
09:17 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
كايروكي في مهرجان الجونة

كايروكي في مهرجان الجونة

انطلقت، منذ قليل، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بفقرة غنائية لفرقة كايروكي، التي كانت مفأجاة الحفل.

وبدأت فرقة كايروكي الحفل بأغنية «أنا نجم»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبعدها قدم أغنية «تلك القضية» الأغنية الفلسطينية التي قدمها دعما لإخوتنا في غزة.

يذكر أن حفل ختام المهرجان شهد حضور عدد كبير من الفنانين منهم أسماء جلال وصبا مبارك.

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بقلم بسمة شطا