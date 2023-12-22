أدعية يوم الجمعة لتيسير الأمور وزيادة الرزق.. رددها الآن

يوم الجمعة من أكثر أيام الأسبوع الذي يفضل فيه المسلمون ترديد الدعاء، فهناك أوقات استجابة ويتطلب أن يكون الشخص على يقين بأن الله سيستجيب لك، وهو ليس له صيغة محددة، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل الأدعية يوم الجمعة.

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي للمسلم الحرص على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، لذلك من الأدعية التي يفضل ترديدها هي: «اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا».

أدعية يوم الجمعة

وعن فضل دعاء يوم الجمعة، قال الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب إن لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا في يوم الجمعة إلا أتاه الله إياه، وخاصة أن في آخر ساعة.

وتابع أن من الأدعية التي يفضل ترديها يوم الجمعة، كما ورد في السنة، هي: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»، وأيضا: «اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ المتقين».

ومن ضمن الأدعية التي يفضل ترديدها يوم الجمعة لتيسير الأمور وزيادة الرزق هي: «اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت».

الأدعية المحببة يوم الجمعة

وجاءت من ضمن الأدعية المحببة يوم الجمعة هي: «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين».