ينتظرون دعوة صادقة.. أفضل دعاء للميت يوم الجمعة

يلجأ الكثيرون إلى البحث عن أفضل دعاء للميت يوم الجمعة، خاصة وأنه من خير أيام الأسبوع والمحببة وأكثرها بركة وخير، إذ يحرص العديد من المسلمين على استغلال هذا اليوم المبارك في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء للأموات فهو من خير العبادات.

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة

وهناك العديد من الأدعية التي يستحب أن يرددها العبد حيث يمكن اعتبارها أفضل دعاء للميت يوم الجمعة، ومن أبرزها الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وجنة الفردوس، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا الشأن

وقد أوضحت دار الإفتاء وسائل عديدة للبر بالوالدين بعد وفاتهما، حيث الدعاء بالرحمة والمغفرة، والصدقات الجارية، وقضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما، وكذلك زيارة قبرهما، وقراءة القرآن لهما.

ويمكن ترديد أدعية للمتوفى كثيرة ومنها: «اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين».

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

دعاء للمتوفى

كما يمكن ترديد دعاء للمتوفى يكتب الرحمة لأبي وأمي في يوم الجمعة اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

ويحرص العبد على الدعاء لوالده المتوفى أو والدته المتوفية، في يوم الجمعة من خلال بعض أدعية للمتوفي، ولم يرد صيغة محددة للدعاء للأب والأم المتوفيين، في يوم الجمعة، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، منها على سبيل المثال:

دعاء الرحمة لأبي وأمي

ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة للرحمة والمغفر لأمي وأبي:

-اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

- اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.

- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.