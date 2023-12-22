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«وفا»: الاحتلال أخطر السلطة الفلسطينية بالاستيلاء على مساحات في دير استيا بنابلس

كتب:

أحمد العانوسي
02:39 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
غزة أرشيفية

غزة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطر السلطة الفلسطينية، بالاستيلاء على مساحات في دير استيا بنابلس، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أفادت، نبال فرسخ، مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، المعاناة من صعوبة التواصل مع طواقم الهلال الأحمر بالمحافظات الجنوبية بغزة جراء انقطاع الاتصالات. 

وأكدت فرسخ، أن جيش الاحتلال اعتقل طواقم الهلال الأحمر في مركز إسعاف جباليا وأصبح مستحيلًا التواصل معهم، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يواصل الجهود بالتنسيق مع شركائهم لتعزيز عمل المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة.

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