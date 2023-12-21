فصائل غزة تنشر فيديو «اضحك مع جيش الاحتلال» خلال عملية اقتحام.. ماذا حدث؟

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصير نشره التليفزيون الفلسطيني، لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة اقتحام «صندوق قمامة».. فماذا حدث؟

تحت عنوان «اضحك مع جيش الاحتلال»

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل في غزة ردًا على المنشورات التي ألقتها قوات طيران الاحتلال على أهالي قطاع غزة، قالت فيه إن المقاومة لا تستطيع «قلي بيضة»، حيث ردت قائلة: «المقاومة لا تستطيع قلي بيضة، لأن قوات الاحتلال يقتحم صناديق القمامة في رام الله».

The occupation forces raid and search a garbage container during their storming of the city of Ramallah.

قوات الاحتلال تداهم وتفتش إحدى حاويات القمامة خلال اقتحامها مدينة رام الله . pic.twitter.com/E79B0gXznQ — Ellen Jean Abare (@EllenJeanAbare) December 21, 2023

ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من جنود جيش الاحتلال، وهم مجتمعون حول صندوق للقمامة، ويدورون حوله، حتى إن بعضهم يحاول النظر بداخله بعمق.

الحرب على قطاع غزة

هذا وتدخل الحرب على قطاع غزة يومها الـ76، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استُشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

كما تواصل قوات الاحتلال، قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأكد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، بعدم تمكن طواقمه من الوصول إلى الشهداء والجرحى، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، لوزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.