فصائل غزة تنشر فيديو «اضحك مع جيش الاحتلال» خلال عملية اقتحام.. ماذا حدث؟

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصير نشره التليفزيون الفلسطيني، لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة اقتحام «صندوق قمامة».. فماذا حدث؟

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل في غزة ردًا على المنشورات التي ألقتها قوات طيران الاحتلال على أهالي قطاع غزة، قالت فيه إن المقاومة لا تستطيع «قلي بيضة»، حيث ردت قائلة: «المقاومة لا تستطيع قلي بيضة، لأن قوات الاحتلال يقتحم صناديق القمامة في رام الله».

The occupation forces raid and search a garbage container during their storming of the city of Ramallah.

قوات الاحتلال تداهم وتفتش إحدى حاويات القمامة خلال اقتحامها مدينة رام الله . pic.twitter.com/E79B0gXznQ