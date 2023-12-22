محكم قرآن دولي: مصر بلد العلم والعلماء

تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين غدا السبت الموافق من 23 إلى 27 ديسمبر 2023.

ووصل إلى القاهرة المحكم الدولي الدكتور أبكر ولر مدو من دولة تشاد، والذي أكد أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها هذا العام فريدة من حيث التنظيم، والتنوع في فروعها، فمصر بلد القرآن الكريم وبلد العلم والعلماء.

وأكد أنه إذا ذكر القرآن الكريم وقراءاته وتجويده انصرف الانتباه إلى مصر، وهذه المسابقة هي أم المسابقات من حيث النزاهة والإبداع، وهذا يؤكد على أن على رأس هذا البلد أناس مخلصون.

وأعرب عن عميق شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالقرآن الكريم وحفظته واهتمامه بالنهضة الشاملة، معبرًا عن دهشته من مستوى التنمية التي شاهدها بعد عام فقط منذ آخر مرة كان فيها بمصر، مهنئا الرئيس على ثقة الشعب المصري به لقيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة.