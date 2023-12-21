وكيل وزارة الأوقاف: هناك فرق بين القضاء والقدر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، إن القدر الركن السادس من أركان الإيمان، لافتا إلى أن هناك فارق بين القضاء والقدر.

وأضاف «أبو عمر»، في حواره ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع علي شاشة «قناة الناس»: «بعض العلماء فرقوا بين القضاء والقدر، حيث رأوا أن القضاء هو علم الله الأزلى، وما كتب، فى حين أن القدر هو مواعيد ظهور القضاء، وبعض العلماء عكس المسألة، قالوا القدر هو ما كتب، والقضاء هو حدوث ما قدر».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف: «أحيانا يعبروا عنها بتعبير علمى وهو اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا، يعنى لما ياتى حديث فيه القضاء والقدر، هنا يكون كل كلمة لها معنى، واذا جاءت كلمة واحدة منهما فيعنى المقصود القضاء والقدر».