عالم بـ«الأوقاف»: إطعام الطيور والحيوانات صدقة عظيمة الأجر

رداً على استفسار متصلة تُدعى «ميرفت»، حول إخراجها صدقة بإطعام الطيور مرتين يومياً، أجاب الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، بأنَّها بالفعل تخرج صدقة ولها أجر على هذا الفعل، مستشهداً بقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجر»، فكل روح خلقها الله – عز وجل – نؤجر عليها.

«قابيل»: إطعام الطيور أعظم أجر من «الزرع»

وأضاف «قابيل»، في حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ما تفعله هذه السيدة عمل عظيم لقيامها بمجهود بدني في الذهاب لشراء طعام الطيور، بجانب النفقة من المال ثمن الحبوب، مستنداً إلى الحديث النبوي: «ما من مسلمٍ يغرسُ غرساً أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة».

إطعام الطيور في الحرم المكي

وتابع عالم «الأوقاف»: «هناك من يحرص على إطعام الطيور في شرفة منزله، وهناك من يطعم حمام الحرم في مكة والمدينة ويعيش الأجواء الجميلة هناك».