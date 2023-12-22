نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن شركة الاتصالات الفلسطينية، عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيسي في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مُجددًا خط الفايبر الرئيسي المغذي للإنترنت في القطاع.

وفي نفس السياق، أكدت «القاهرة الإخبارية»، نبأ إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد.