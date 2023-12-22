5 نصائح مهمة لسكان المدن الساحلية للتعامل مع التقلبات الجوية

كشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أنه يستوجب على سكان المحافظات الساحلية، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، توخي الحذر جراء التقلبات والظواهر المناخية التي تضرب البلاد حاليا، ومن بينها هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال.

نصائح لسكان المدن الساحلية

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمر يتطلب من سكان المدن والمحافظات الساحلية، والتي تطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط التالي:

- عدم الصعود لأماكن مرتفعة ومكشوفة، خاصة مع هبوب الرياح الشديدة.

- عدم التقاط صور تذكارية على اللسان الخرساني، تجنبا للسقوط في مياه البحر المتوسط نتيجة الرياح.

- على جموع الصيادين الترقب والحذر قبل الإبحار في مياه البحر المتوسط، لارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

- عدم القيادة بسرعة كبيرة على الطرق الساحلية، نتيجة لوجود رمال ناجمة عن نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

- ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خاصة مع فترات الليل لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

المدن الساحلية وفصل الشتاء

وأشار إلى أن المدن الساحلية تكون أكثر عرضة لسقوط الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء كونها تقع على مياه البحر المتوسط.