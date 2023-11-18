حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات الساحلية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد إلى منخفض جوي مما يؤدي إلى اضطرابات في حالة الطقس على مدار 48 ساعة القادمة، بدأ أولياء الأمور خلال الساعات الماضية يبحث المواطنون عن حقيقة تعطيل المدارس غدا في المحافظات الساحلية بسبب المنخفض الجوي؟، لاسيما بعد إعلان عن سقوط أمطار غزيرة تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيول في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

حقيقية تعطيل الدراسة غداً في المحافظات الساحلية

وعن حقيقة تعطيل المدارس غدا في المحافظات الساحلية بسبب المنخفض الجوي، أعلنت محافظتي الإسكندرية، ومطروح تأجيل الدراسة غداً، إذ قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب، جاء ذلك القرار إثر توقعات الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار غدا الأحد في الأحوال الجوية على مدار اليوم.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان صادر قبل قليل عن تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس «الحكومية والخاصة» والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»

كما تضمن البيان منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 %، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة غداً الأحد 19 نوفمبر، وتضمن القرار استثناء «القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات» يأتي ذلك، وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديري المديريات.

انتظام الدراسة غداً في مختلف مدارس البحيرة

وفي محافظة البحيرة صرح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة غداً في مختلف مدارس المحافظة، على أن يتم إلغاء الطابور الصباحي فقط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أولياء الأمور من سوء الأحوال الجوية صباح غدا، وسقوط أمطار رعدية إلى غزيرة مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التى تتحول إلى ضباب وتعمل على حجب الرؤية.

كما حذرت هيئة الأرصاد أيضا من الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا نظراً لوجود الأتربة العالقة، وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الطقس السيئ خلال الـ 48 ساعة القادمة.