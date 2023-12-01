«الأرصاد» تحذر سكان المحافظات الساحلية والقاهرة من الطقس.. ماذا قالت؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من تعرض المحافظات الساحلية، والوجه البحري، لأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، مع انتشار الشبورة المائية على مدار الساعة، الأمر الذي يستوجب الحذر من قائدي السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية خاصة في محافظات بحري، ومدن القناة.

انخفاض كبير في درجات الحرارة بالقاهرة

كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية للعظمى، حيث تكون الأجواء باردة مع تقدم ساعات الليل على أغلب محافظات الجمهورية، وكذلك يسود طقس شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر ليوم الجمعة.

تحذير لقائدي السيارات على الطريق الساحلية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات المارين عبر الطريق الدولي الساحلي المار بعدد من المحافظات الساحلية، من انتشار الشبورة بشكل كثيف خاصة في ساعات الفجر، والتي تتطلب التمهل أثناء القيادة، والتوقف حال انعدام الرؤية الأفقية، حفاظاً على حياتك وحياة من معك بالسيارة.

يذكر أن الطريق الدولي الساحلي المار من عدد من محافظات الوجه البحري، والواقع علي مقربة من سواحل البحر الأبيض المتوسط، يعد أحد أهم شريان الطرق في محافظات مصر لحركة المواطنين والبضائع.