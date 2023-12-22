باحث: مباحثات شكري وديفيد كاميرون هدفها حل الموقف المتأزم في غزة

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ هدف لقاء وزير خارجية بريطانيا ووزير الخارجية سامح شكري، هو محاولة حل الموقف المتأزم للغاية في قطاع غزة بعد أن دخلت الحرب على غزة يومها الـ78.

وأضاف «عبداللاه»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وباسم طبانة، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحرب على غزة هي حرب غاشمة على المدنيين العزل الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة عالمياً بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنعه دخول المواد الإغاثية وكافة الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: «ليست هناك منطقة آمنة في قطاع غزة من القصف العشوائي الذي تمارسه قوات الاحتلال بكثافة ويدمر كافة المناطق، بخلاف القوات المتواجدة على الأرض والعملية العسكرية على القطاع غير مخططه بشكل كامل وهدفها غير المعلن نعلمه جيداً ومصر حذرت منه وتبذل جهود مكثفة لإيقاف الآلة العسكرية الغاشمة التي تسعى إلى تدمير القطاع وطرد سكانه».