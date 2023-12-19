ضابط بجيش الاحتلال يكذب قياداته ويكشف مفاجآت صادمة عن المواجهات في غزة

تتعامل دولة الاحتلال الإسرائيلية في قصفها وعملياتها البرية الوحشية بقطاع غزة بسادية وعجرفة لم يشاهدها العالم، خلال الصراعات، التي تمت في العقود الثلاث الماضية، وفق ما أفاد بيان للأمم المتحدة، وعلى الرغم من هذا فإنّ المقاومة الفلسطينية لا تزال توقع الهزائم بجنود الاحتلال مرة تلو الأخرى، وهو ما أكده جندي إسرائيلي هرب من الحرب في غزة، وتحدث عن خسائر المهولة التي يتعرض لها الجيش منذ عملية التوغل البري منذ 52 يومًا، فما القصة؟

جندي إسرائيلي هارب من غزة يفضح جيش الاحتلال

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير نُسب لأحد جنود الاحتلال الذي هرب من غزة، ويتحدث فيه عن الخسائر المهولة بين الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في القطاع.

ويقول الجندي: «إنّه حتى الآن قتلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نحو 3000 جندي إسرائيلي، وأصابت نحو 11 ألف مجند آخر، كما دمرت مئات الجرافات والدبابات وما شابه ذلك».

Siyonist Savunma Kuvvetleri'nden bir askerin itirafı

“Filistinliler 3.000 İsrail askerini öldürdü ve 11.000'den fazla askeri yaraladı.

Allah beni küçük düşürdü, sizi de aşağılayacak! Filistinlilere adil davranın, İsrail savaşı kaybedecektir”

Siyonist hükümete hitaben itirafları pic.twitter.com/prO2r1xS5G — Mescidi Aksa Muhafızları (@MuhafazaiAksa) December 16, 2023

ووصف رجال المقاومة الفلسطينية بأنهم مجموعة تتجول في سراويل ببسيطة، وبارتداء «الشباشب» أنهم مجموعة معزولة عن العالم، وقد أوقعوا كل تلك الخسائر من قتلى وإصابات.. هل يمكن أن تتخيلوا مدي غضب الناس في إسرائيل الآن؟

وأضاف أن وسائل الإعلام لا تغطي أيًا من هذا، لكن المواطنين داخل إسرائيل لديهم أدلة واضحة على هذا، وهو أن أبناءهم وبناتهم يعودون جثث في صناديق، ولا يمكن إخفاء هذا.

الناس حزينون وغاضبون من الحكومة الإسرائيلية، وهم يسعون إلى الهروب من تلك الدولة دون أن يلقوا حتى نظرة للخلف.

السلام هو الحل الوحيد لحل الصراع

ووجه حديثه للمواطنين في إسرائيل قائلا: «السلام هو الحل الوحيد، لأنه لا يمكنكم التخلص من القوة الموجودة تحت الأرض، أن المسؤولين لا يعرفون حتى مكان تلك الأنفاق ولا إلى ما تقود إليه، أنتم لا تعرفون حتى إذ ما كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم تحت الأرض».

وتابع بأن وسط هذا الصراع أنتم تريدون فتح جبهة قتال جديدة في الشمال، وهؤلاء ليسوا معزولين عن العالم، ولديهم خبرة قتالية، لقد حفروا الجبال هناك، حتى أمريكا لا يمكنها مساعدتكم، وإذا كنتم تعرفون المنطقة أكثر من الأمريكيين وتقولون أنكم لا تستطيعون الدخول في حرب مع حزب الله في لبنان، فكيف تتوقعون ظهور جبهة صراع جديدة.

وأكد أن غروركم أعماكم، وأنا كنت متكبرًا وهو ما حدث بسبب الطريقة التي نشأت فيها، لكن الله أذلني، وستعانون من نفس الأمر، وأنا أقول لكم أنه يجب البحث عن فرص السلام مع الفلسطينيين، وأن تتعاملوا معهم بعدل وأن يتم اعطائهم حقوقهم، وإلا فـأن الله سو يذلكم وأنا لا أريدكم تدمرون.

وأريد أن أن أتنبأ وأقول لكم: «إسرائيل وللمرة الأولى ستخسر أراضِ في هذا الصراع، تذكروا كلماتي».