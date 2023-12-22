دراسة: الجوع في غزة 4 أضعاف المستوى العالمي.. ومخاوف من مجاعة شاملة في فبراير

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تقريرًا عن حالة سكان قطاع غزة، الذين يتضوروا جوعًا ويعيشون حاليا مجاعة كارثية.

أكثر من ربع سكان غزة يواجهون مجاعة كارثية

ويواجه أكثر من ربع سكان غزة جوعاً ومجاعة كارثية، وفقاً لدراسة نشرها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، «IPC» أمس.

وبالاستناد إلى بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، يقول التقرير إن ما يقرب من 576 ألفا و600 شخص قد نفد طعامهم بالكامل، ويواجه السكان عمومًا انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ستيف ترافيلا، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع كارثية في غزة أكبر 4 مرات من إجمالي عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع كارثية في جميع أنحاء العالم.

تحديات تواجه موظفي برنامج الأغذية العالمي

وقبل 7 أكتوبر الماضي، كان ثلثا سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.

والآن، يُمنع الدخول المحدود للمساعدات بجانب القيود واسعة النطاق على حركة موظفي برنامج الأغذية العالمي ومنعهم من تقديم المساعدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأدى تدمير المزارع والأراضي الزراعية المحلية والمخابز إلى تقليص قدرة الناس على إطعام أنفسهم.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين: «هذه ليست مجرد أرقام - هناك أطفال ونساء ورجال وراء هذه الإحصاءات المثيرة للقلق».

أضاف «تارافيلا» أن حجم وسرعة هذه الأزمة لم يسبق لهما مثيل في العصر الحديث، مؤكدًا أنه إذا استمرت التوقعات الحالية، فسوف نصل إلى المجاعة بحلول فبراير المقبل.