ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 20 ألف شهيد

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن حصيلة الشهداء والإصابات، وصلت إلى 20057 شهيدًا و53320 مصابًا في غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي نفس السياق، أفادت القناة نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.

كما أفادت أحد وسائل الإعلام الفلسطيني، إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي، استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد، واستشهاد إحدى العاملات بمستشفى العودة شمالي غزة.