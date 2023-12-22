جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك شمال وجنوب غزة 

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن الجيش الإسرائيلي، نبأ مقتل ضابط وجندي في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، وذلك ما أفادت به القناة في نبأ عاجل.

و في نفس السياق، أفادت القناة نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس.

كما أفادت أحد وسائل الإعلام الفلسطيني، إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته، واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي، استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد، واستشهاد إحدى العاملات بمستشفى العودة شمالي غزة.